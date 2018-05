Marino: “L'Olbia ripartirà da Ragatzu e Aresti”

Un incontro piacevole e ricco di spunti e approfondimenti quello che si è tenuto questa mattina nella sala stampa dello stadio Nespoli in presenza del giornalista di Sky Paolo Ghisoni e del presidente dell'Olbia Alessandro Marino. Il numero uno del club sardo ha parlato così del processo di ringiovanimento della Lega Pro che lunedì si si è pronunciata per una ristrutturazione delle liste che probabilmente porterà: "a un blocco degli Under 23, ovvero verranno esclusi dal numero illimitato di under che una Società può tesserare. In altre parole la Serie C si sta spostando verso un ringiovanimento che tende a dare spazio agli Under 19”. Marino ha poi spostato l'attenzione alla prossima stagione dell'Olbia: “I punti fermi saranno i nostri giocatori contrattualizzati come Aresti e Ragatzu e la consapevolezza di voler proseguire sulla linea tracciata nelle ultime due stagioni. Una politica, quella della valorizzazione dei giovani di talento, che andrà potenziata e sorretta da significativi miglioramenti di contorno come l'adeguamento dello stadio alle Licenze Nazionali – si legge sul sito ufficiale del club - che si espleterà in estate con il rifacimento della copertura e l'installazione dei seggiolini lungo tutta la tribuna centrale, ma anche la progettazione di un centro sportivo funzionale alla crescita del movimento che spero possa avvicinare nuovi partner e risorse".