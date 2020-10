Maritato torna in campo dopo una lunga assenza: vicina la firma col Piacenza

Piergiuseppe Maritato torna in campo. Come riporta Sky, l'attaccante calabrese, dopo la risoluzione col Renate e l'inattività di quasi un anno a causa di in problema cardiaco, è pronto per tornare a giocare ed ha scelto il Piacenza per ricominciare la sua carriera. All'inizio della prossima settimana ci saranno primi allenamenti con la squadra, prima di ratificare l'accordo annuale con il club piacentino.