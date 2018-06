Marotta: "Giunto al top con la Giana, ma senza stimoli per rimanere"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

“Non è stato facile, la scelta mia è stata molto sofferta, ma questo anno, come avevo già detto, mi era pesato parecchio, non avrei voluto fare un altro anno con pochi stimoli e poche motivazioni: al di la dei ragazzi che lascio, ho preferito dire basta quando sono forse arrivato al top della mia carriera alla Giana”.

Come riferiscono i colleghi di ilovegiana.it, in una lunga intervista concessa al sito, esordisce cosi l'ex capitano della Giana Erminio Matteo Marotta, fresco di addio con il club biancazzurro dopo ben nove stagioni:

“Mi hanno scritto davvero tante persone, non mi aspettavo certi messaggi, ma sono rimasto davvero felice, perché vuol dire che la gente ha apprezzato non solo il giocatore ma soprattutto l'uomo. Mi porto dietro il grande insegnamento del mister, e questo spero di portarlo avanti. Lasciare mi dispiace davvero, il gruppo che si è formato dalla Promozione alla C era una cosa impensabile, ma invece è diventato realtà: si era formato un grande gruppo, degli amici veri, e questo continuerà. E' stata una storia unica quella con la Giana, siamo ragazzi che sono cresciuti insieme, e il mio cuore rimarrà sempre qui”.

Il centrocampista ripercorre quindi i momenti sportivi più belli in biancazzurro: “La partita che ci raccontiamo più spesso è quella di Ciserano in Eccellenza, pareggiammo 3-3 dopo essere stati sotto di tre gol e con un uomo in meno: lottammo tantissimo per tenere la squadra avversaria a distanza di 5 punti, e con quello si vinse il campionato. Da li poi la scalata, anche in D fu un campionato strepitoso, nonostante si fosse partiti per la salvezza, poi tra i pro ci siamo piano piano come confermati, nonostante si fosse arrivati in C un po' come dilettanti allo sbaraglio: i primi due anni abbiamo fatti miracoli, poi il terzo anno una stagione fantastica. Quest'anno è stato più complicato, speravo di avvicinarmi a quello che era stato lo scorso campionato, ma invece ci sono stati i problemi che me lo hanno fatto vivere con una certa pesantezza che mi ha dato pochi stimoli”.

Punterà sui giovani la Giana, e in merito a questo Marotta parla così: “Ci sono tanti giovani promettenti, e qui credo che sia un bell'ambiente per farli crescere, la linea giovane ci sta. Bisogna però cercarli validi e che sappiano far gruppo, ma chiaramente qualche innesto serve, anche per poter creare un progetto a lungo termine: serve tempo per costruire un certo percorso”.