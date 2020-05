Marotta saluta il Piacenza: "La mancata promozione in B il mio più grande cruccio"

Dalle pagine di SportPiacenza arrivano le parole di Matteo Marotta dopo la decisione di risolvere il suo contratto con il Piacenza: “Non pensavo via dalla Giana Erminio che era una famiglia di trovarne un'altra così, come Piacenza. Sono stato benissimo in questi due anni. Fammi ringraziare i tifosi, tutti voi, i ragazzi della Curva Nord che ci hanno sempre sostenuto, i miei compagni e la società intera. Queste sono cose belle, bellissime, che mi porterò sempre con me. Purtroppo mi porterò anche un cruccio, cioè la scorsa stagione. La promozione in B poteva cambiare la vita di molti di noi, abbiamo avuto due occasioni e non le abbiamo prese, peccato davvero. Rimane comunque una stagione esaltante”.