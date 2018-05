Marotta saluta la Giana: "Abbiamo vissuto una storia splendida"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Ufficializzato dalla Giana Erminio l'addio di capitan Matteo Marotta, il giocatore ha scritto alcune brevi righe di ringraziamento al club di Gorgonzola nel quale ha militato negli ultimi nove anni: “Ringrazio ogni persona che ha fatto parte della mia avventura, ho dato davvero tutto quello che ho avuto dentro. La Giana ha restituito alla grande. Siamo cresciuti insieme, da dilettanti a professionisti veri. Sono momenti dolorosi, che fan parte della vita: significa che è stata una storia splendida. Il vero ringraziamento va a mister Cesare Albè, che mi ha voluto fortemente, mi ha seguito nella crescita da ragazzino a uomo, è stato un secondo padre e so che lui mi vuole bene come se fossi suo figlio. L’altro ringraziamento sentito va a tutti quei ragazzi che non chiamo più compagni, ma amici veri. Quello che mi lasciano i nove anni di Giana Erminio coincidono coi valori più significativi della mia vita: amicizia e famiglia”.