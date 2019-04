Marotta: "Sogno la Serie A con la maglia del Catania"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Ospite su TeleNova della decima puntata della seconda edizione del format televisivo ufficiale Piacere Calcio Catania, l'attaccante rossazzurro Alessandro Marotta. TuttoCalcioCatania.com riporta le sue parole: “Nel calcio dipende tutto dal risultato. Se vinci la gente che incontri per strada è felice, positiva. Quando perdi invece è tutto grigio, sembra che i tifosi ti odiano e tu diventi l’attore principale che sbaglia tutto. Il risultato ti permette anche di diventare gruppo, di essere più uniti. Quando arrivano le vittorie la squadra si compatta e diverte. Fa piacere avere sposato il progetto di un club che ha voglia di arrivare in Serie A e ci dimostra giorno dopo giorno di essere ambizioso. Al di là del calore della piazza, io sogno di giocare in A. Farei un grande regalo a mio padre. Se la società mantenesse le promesse portando il Catania nella massima categoria, avvererei il mio sogno”.