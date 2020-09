Marras e l'ipotesi Bari: "Chiunque accetterebbe una piazza come quella biancorossa"

Dai microfoni di TuttoCalcioPuglia arrivano alcune dichiarazioni di Manuel Marras, esterno offensivo ex Livorno, finito nel mirino del Bari: "E' una delle tante squadre cui sono stato accostato. Tuttavia il mercato è ancora lungo e sceglierò la destinazione migliore per me, al momento non c'è niente di più. Sicuramente la piazza di Bari non ha bisogno di presentazioni, chiunque andrebbe di corsa in una piazza del genere, ci si penserebbe sempre. Cosa è mancato per la promozione in B? La C è un campionato estremamente difficile, difficilmente vinci soltanto con i nomi. Serve gente che ha già fatto tanta C, a volte si va a giocare in campi brutti e con tifoserie calde. Soprattutto il girone C di Serie C è veramente difficile. Ed io ho già giocato in Puglia contro Lecce e Foggia, coi playoff. Anche da calciatore del Trapani e non solo con l'Alessandria. In Puglia ci sono molte piazze importanti e blasonate, non è mai facile giocarci. Auteri? Non l'ho mai avuto come mister, ma lo conosco bene avendoci giocato mille volte con le sue squadre. Vedremo".