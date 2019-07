Martignago, dall'Albissola al... futuro da scrivere

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Come spesso succede, in periodo di calciomercato, in ogni categoria, c'è sempre un nome che è il più gettonato di altri, il protagonista di una data sessione di mercato. E per questa calda estate, lo scettro lo ha preso Riccardo Martignago, stella della "scomparsa" Albissola e terzo nella classifica marcatori di quello che è stato il Girone A, dove, con 14 reti, è arrivato dietro solo a Tavano della Carrarese e Gliozzi della Robur Siena: da svincolato fa ovviamente ancora più+ gola.

Diverse sirene dalla B - La Serie C è impazzita per il classe '91, con Arezzo, Carrarese, Modena, Monza, Teramo, Ternana e Catania che hanno fatto i primi sondaggi per accaparrarsi l'attaccante, monitorato però anche da Livorno, Perugia, Spezia ed Entella in B. Chiaro che la "lista della spesa", per dirla in gergo, rischia di provocare sempre l'effetto contrario, associare un nome a troppi club non è mai granchè produttivo e mina la credibilità della situazione, ma l'eccezionalità della vicenda (lo svincolo) cambia le carte in tavola.

Futuro da scrivere - Il coltello dalla parte del manico, in un certo qual senso, adesso lo ha proprio Martignago, che però, sulle spalle, ha la grossa responsabilità di non sbagliare la scelta, che potrebbe valere la definitiva consacrazione al calcio dei grandi. Cervello, soprattutto, più che cuore.