Rientro all'Olbia per Antonio Martiniello. L'attaccante classe '96 nella scorsa stagione, dopo il girone d'andata con i Bianchi, a gennaio era andato in prestito alla Reggina. Gli amaranto avevano inserito nell'accordo la possibilità di riscattare il giocatore ma l'opzione non verrà sfruttata. Lo stesso Martiniello ha confermato il suo addio alla Reggina tramite social.