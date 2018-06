Martone: "Alla Casertana decidiamo io e il presidente"

Fonte: TuttoC.com

Giornate di intenso lavoro per la Casertana, che dopo i playoff non si è fermata ma ha iniziato la programmazione della prossima stagione. Dopo l'addio con D'Angelo, molti rumors soprattutto circa quello che sarà il prossimo mister, oltre poi a quelli relativi ai vari calciatori: per chiarire il tutto, i microfoni di TuttoC.com hanno contattato il responsabile dell'area tecnica Aniello Martone.

Duro lavoro per la scelta del mister: a che punto siamo?

“Adesso siamo arrivati al giro di boa, dovremo fare ulteriori chiacchierate ma siccome finora si è parlato troppo, anche dicendo cose non vere, è giusto che ci sia un minimo di chiarezza. I nomi attualmente in pole sono quelli di Colucci e Guidi”.

E' quindi esclusa la pista che porta a Capuano, che pareva il favorito?

“Capuano è un ottimo allenatore e una gran persona, ma a oggi non è il predestinato. Come è avvenuto con altre persone, abbiamo parlato con lui, ma a ora niente di più”.

Per quanto invece riguarda la squadra, come vi state muovendo?

“Da lunedì avremo incontro con svariati club per vedere qualche giocatore: deve essere chiaro che la rosa, a prescindere dall'allenatore, la fa la proprietà, il prossimo mister allenerà quanto abbiamo costruito. A ora abbiamo 7 ragazzi da sempre titolari sotto contratto, stiamo valutando le permanenze di Forte, Polak e Turchetta, oltre poi a lavorare per Castaldo, che sarebbe la ciliegina sulla torta”.

A tal proposito si è parlato però di intensa partnership con Lazio e Salernitana.

“Lotito e D'Agostino, essendo imprenditori, hanno rapporti di lavoro e di amicizia, ma chiarisco che noi non saremo la succursale di nessuno: non abbiamo corsie preferenziali con dei club specifici, lavoriamo con chiunque dalla Serie A alla D, ed è chiaro che se la Lazio avrà giocatori che ci interessano li prederemo, ma come faremo a esempio con Juve o Parma. Andiamo avanti con la nostra testa, e questo è dimostrato dal fatto che D'Agostino è unico proprietario, e che il team che lavora all'interno della Casertana è stato da me scelto: prediligiamo la meritocrazia qua”.