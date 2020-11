Matelica, Nocelli: "Sono partita dalla Prima Categoria. Ancora stento a credere di essere in C"

Intervistata da Tuttosport Roberta Nocelli, presidente del Matelica, ha parlato della nuova avventura in Serie C: “Sono un’istintiva ciò che penso dico e ciò che ho in mente faccio. Agisco di impulso, ma sempre con la correttezza intellettiva che mi contraddistingue. So di non passare inosservata, fa parte del mio temperamento. Quando ci sono, tutti se ne accorgono, sono un tornado di idee, un fiume in piena di parole, però riesco a mantenere quell’autorevolezza che esige il mio ruolo e cerco sempre di trovare il consenso di tutti i soci. - continua Nocelli – Nel mondo del calcio non ci sono guadagni, solo spese e per questo sono grata alla famiglia Canil che in questi dieci anni ha tenuto duro regalando alla città il sogno della Serie C, ancora stento a crederci. Dopo tanti anni nelle categorie minori, dalla Prima Categoria in su, se penso allo scorso anno vedo un miracolo. Il calcio è stupendo proprio perché, in un senso o nell’altro, ti riserva sempre delle sorprese. A me non sembra ancora vero di essere in Serie C, ma quando alla domenica sono a vedere la partita, sia in casa sia fuori, mi rendo conto della differenza fra la Serie D e il professionismo”.