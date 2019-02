Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Il Matera si avvicina a grandi passi verso l'esclusione dalla Serie C. Il club lucano, infatti, quest'oggi non scenderà in campo, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, in casa della Virtus Francavilla. Vittoria a tavolino per 3-0 dei pugliesi e, soprattutto, terza rinuncia da parte dei biancazzurri dopo quelle con Catania e Bisceglie. Alla quarta, da regolamento, scatterà l'esclusione dal campionato. E il Bue, dopo il match di oggi, rischia di non scendere in campo nemmeno nel turno infrasettimanale di mercoledì contro la Cavese. Il 13 febbraio, insomma, potrebbe diventare una delle date peggiori nella storia del calcio materano e della Serie C in generale.