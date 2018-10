Matera, aria tesa e ambiente caldo: confronto tra tecnico e giocatori

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Due sconfitte consecutive, ed una situazione ambientale non propriamente esaltante. Parliamo del Matera che è già tornato a lavoro in vista dell'impegno contro il Bisceglie. Prima dell'inizio dell'allenamento, però, così come riportato da Tuttomatera, ci sarebbe stato un confronto tra mister Eduardo Imbimbo e il resto della squadra. I lucani vogliono ricominciare a correre, scrive TuttoC.com.