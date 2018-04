Matera, arrivano altri due punti di penalizzazione dal TFN

Fonte: Figc.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha inflitto 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso al Matera (Girone C di Serie C) per alcune violazioni CO.VI.SO.C. Il TFN ha inoltre sanzionato con 3 mesi di inibizione l’amministratore unico e legale rappresentante della società Antonio Taccogna.