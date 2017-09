Matera, Columella: "Abbiamo condotto un mercato da dieci e lode"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

“Per quanto riguarda sia il mercato in entrata che in uscita dico 10 e lode perchè non era facile portare a Matera giocatori che entrano nel giro della Nazionale, giovani promettenti e giocatori come Stendardo e De Falco, molto richiesti. Preciso che il mercato non è finito e qualche altro giocatore arriverà”.

Esordisce così, all'interno di una rubrica su sassilive.it, il presidente del Matera Saverio Columella, che fa il punto della situazione sul mercato biancazzurro. Il patron prosegue poi:

"Abbiamo fatto una politica importante, snellire la rosa, ringiovanire e prendere giocatori che hanno voglia di emergere. Sondare non significa corteggiare. Il Matera è interessato a tutti i giocatori forti in circolazione ma nessuno ha rifiutato il Matera”.

Conclude poi: "Il simbolo del nuovo Matera è la voglia di far bene, la cattiveria, il mordente che deve avere questa squadra, quindi non abbiamo un giocatore simbolo, tutti devono aver voglia di far bene, devono avere ambizioni perché abbiamo scelto giocatori che non sono arrivati o a fine carriera”.