Matera, Dammacco: "Siamo una buona squadra e un grande gruppo"

© foto di Giuseppe Scialla

L'attaccante del Matera Gaetano Dammacco ha parlato dopo l'amichevole contro il Cosenza: "Sono entrato in campo e ho dato il massimo - riporta TuttoMatera.com -. Purtroppo mi è mancato solo il gol, visto che ci sono andato vicino diverse volte. In ogni caso, spero che questo arrivi in campionato, quando conterà maggiormente. Imbimbo mi sta provato in questa posizione. Devo dire che mi trovo molto. Ovviamente, le scelte le fa sempre il mister e io non posso che adattarmi. L’attacco? Sono tornato in quella posizione quando Corado è uscito. Devo dire che non mi trovo affatto male. Anche dietro le punte, che secondo me il mio ruolo, è dove faccio più male alle difese avversarie. Credo che siamo una buona squadra. Però, per prima cosa siamo un grande gruppo. In questo modo potremmo lottare maggiormente per quegli obiettivi che ci siamo prefissi quando abbiamo deciso di accettare il progetto biancoazzurro".