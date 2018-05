Matera, Di Livio: "Quarti sul campo, nelle difficoltà ci siamo esaltati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno di centrocampo Lorenzo Di Livio si appresta a salutare il Matera a fine stagione, il suo cartellino è infatti di proprietà della Roma, e fa il punto su un campionato pesantemente condizionato, nella classifica, dai 19 punti di penalizzazione inflitti al club: “Per me è stata una bella esperienza e voglio ricordare che questa squadra sul campo sarebbe quarta e questo conferma che siamo un grande gruppo che non è crollato, ma si è esaltato nelle difficoltà. - spiega Di Livio a Tuttomatera.com - Vogliamo terminare al meglio questa stagione e per questo, a Caserta andremo per vincere, proprio per poter mantenere l’attuale vantaggio sulla Juve Stabia. Domani sarà una bella partita contro una squadra importante. L’ultimo match della stagione poi, è un po’ particolare. Infatti ci si saluta, in attesa di quello che sarà il futuro".