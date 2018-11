Matera, DS e allenatore per ora restano al loro posto

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il -4 in classifica preoccupa e non poco in casa Matera. Un'unica vittoria, alla prima giornata, poi appena un pareggio e sei sconfitte. Il club spera di vedersi ridurre la penalizzazione, ma intanto l'ultimo posto sembra già quasi una condanna. Nonostante la situazione però il presidente Lamberti non intende, almeno per il momento, stravolgere i quadri tecnici. Come riportato da tuttomatera.com infatti emerge l'intenzione del patron di dare ancora fiducia al tecnico Eduardo Imbimbo e al direttore sportivo Luigi Volume. Quest'ultimo tra l'altro, dopo l'ingaggio di Turi e Plasmati, si sta ulteriormente muovendo su mercato degli svincolati. A breve potrebbero arrivare nuove frecce all'arco di Imbimbo.