Matera, Dugandzic nel mirino della Cremonese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le prestazioni di Marko Dugandzic con la maglia del Matera, sei reti e tre assist in 20 presenze stagionali, hanno attirato l'interesse di un club di Serie B. Si tratta, come rivela Tuttoc.com, della Cremonese allenata da quel Attilio Tesser che ha già avuto il classe '94 alle proprie dipendenze quando sedeva sulla panchina della Ternana nel 2015. Per ora si tratta solo di un interessamento per il croato che però potrebbe trasformarsi in qualcosa di più con l'avvicinarsi dell'estate.