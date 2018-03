Matera, futuro in B per il fantasista Di Livio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il centrocampista offensivo Lorenzo Di Livio, che può agire sia sulle due fasce sia da fantasista centrale, le porte della Serie B potrebbero aprirsi nella prossima stagione dopo un anno più che positivo con la maglia del Matera. Sul calciatore classe '97 di proprietà della Roma, secondo quanto rivelato da TuttoC.com, oltre allo Spezia che lo monitora da tempo si sarebbe fatto sotto anche il Pescara, con sullo sfondo il Livorno pronto a chiedere il calciatore ai giallorossi in caso di promozione in serie cadetta.