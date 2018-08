Matera, Il Quotidiano del Sud: "Tutte le verità di Taccogna"

Un metro e ottantasette di terzino lo trovi quasi sono in Germania: parliamo oggi di Louis Beyer, il più giovane esordiente dello scorso weekend di Bundesliga con i suoi 18 anni compiuti lo scorso 19 maggio. Un gioiellino che il Borussia Mönchengladbach ha lanciato tra i grandi senza...

Inghilterra, Cahill lascia la Nazionale: "E' il momento giusto per dire stop"

Possibile futuro in Svizzera per Fabbrini: ci pensa il Grasshopper

Hertha Berlino, arriva Luckassen in prestito dal PSV

Levante, Ivan Lopez in prestito al Gimnastic de Tarragona

Southampton, Reed girato in prestito al Blackburn

Atletico Madrid, per il momento Oblak non ha intenzione di rinnovare

Mainz, José Rodríguez ceduto in prestito in Olanda

Borussia Dortmund, Zorc: "Alcacer perfetto per la nostra filosofia"

Crisi United, Mourinho per ora non rischia. La rassegna stampa inglese

Conferenza stampa ieri per l'ex amministratore unico del Matera, Antonio Taccogna . Un intervento che ha creato malumori e che ha trovato la pronta risposta della nuova società. L'evento è al centro delle pagine sportive dell'edizione locale odierna de Il Quotidiano del Sud che titola: "Matera, tutte le verità di Taccogna. Situazione debitoria, attacchi a Gravina e Covisoc, critiche alla nuova società. L'ex amministratore unico: 'Columella? Tanti meriti, ma ora i rapporti non sono più buoni'".

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

