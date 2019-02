© foto di Giuseppe Scialla

Dopo l'appello di Piergiuseppe Sapio, responsabile del settore giovanile del Matera che aveva chiesto alla FIGC di far completare il campionato almeno ai ragazzi del club , anche il sindaco della città lucana, Raffaele de Ruggieri, scrive alle autorità competenti e si pone in prima linea per salvare il calcio cittadino: "In qualità di sindaco devo rappresentare l’esigenza della comunità materana già penalizzata dall’estromissione della squadra dal campionato. Questa amministrazione si sta impegnando per evitare che la città sparisca dalla geografica calcistica nazionale”.