Matera, Imbimbo: "A Monopoli per dare il massimo"

Alla vigilia della trasferta di Monopoli, il tecnico del Matera Eduardo Imbimbo ha parlato in conferenza stampa, presentando così il match, come riporta sassliive.it:

"Partite alla portata non ce ne sono, nè per noi nè per gli avversari. Il Monopoli ha un ottimo spessore, giocano insieme da qualche anno, l’allenatore è stato riconfermato, è fondamentale avere continuità e hanno giocatori di livello per questa categoria, affrontiamo una squadra con qualche ambizione importante, rispetto all’attuale classifica che detiene oggi, massimo rispetto per l’avversario perchè lo merita però tutto finisce dopo la rifinitura di questa partita. E’ assurdo mettere insieme tre gare in sei giorni. Se pensiamo che una squadra della Sicilia deve fare due mila chilometri tornare e poi fare un’altra gara è veramente dura. Ne abbiamo affrontate tante in questo momento, di meno valore, ma con grosso sacrificio ma come è accaduto a noi accadrà anche alle altre. Ci prepariamo una gara alla volta e cercheremo di prendere per ogni partita la giusta valutazione. Il Monopoli sulla carta dovrebbe avere qualcosa in più, ha un ottimo organico. Noi abbiamo steccato per ingenuità, per tante situazioni, 5-6 punti li avremmo meritati. La differenza è lì tra tutte. Alla fine del campionato si potrà notare che l’ultima che entrerà nei play-off e quella che entrerà nei play-out ci sarà una differenza di 4-5 punti. Questo significa il valore attuale della categoria, che con 4-5 risultati utili puoi ritrovarti fuori o dentro dagli obbiettivi. I valori secondo me non sono venuti ancora fuori nè dalla prima nè dall’ultima. Dalla prima del ritorno verranno fuori tutti i valori di ogni singola squadra".