Matera, Imbimbo: "Dobbiamo migliorare ancora parecchio"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Eduardo Imbimbo, allenatore del Matera, al termine della vittoria sul Siracusa, come riportato da sassilive.it, ha dichiarato: "Ci sono state situazioni da dover correggere perché abbiamo cambiato sistema di gioco. E’ stata un’arma in più oggi, perché ho visto la squadra avversaria in difficoltà nelle letture e quindi cercavo di correggere dei movimenti verso il mio modulo preferito ma difficile da interpretare se non ci lavori del tempo. La voce è andata via per tanti buoni motivi, anche per questo”.

"Qualcuno nel giro di un mese è mezzo ha fatto registrare il 30% di miglioramento. E con questo sistema di gioco gli attaccanti devono essere i primi a difendere, altrimenti lasci spazi agli esterni. Oggi l’avevo letta in quel modo perché la forza era nel raggio di 15 metri di ampiezza e 20 metri di altezza, con due mezze punte e una punta potevo mettere intensità in mezzo e Ricci come vertice alto sugli inserimenti sperando in una sorpresa d’attacco. E’ un modulo che si può fare perché la squadra sta crescendo sicuramente. Oggi mi sono arrabbiato molto per il gol preso. La nostra squadra non può permettersi errori di valutazione come i primi periodi. E’ un attacco alla palla sulla corsa in diagonale e otto volte su dieci la prende sempre il difensore, sono arrabbiato però al di là di questo la squadra su un campo difficile, allentato dall’umidità e dalla nebbia, si sono viste trame di gioco di prima, dobbiamo migliorare ancora molto e tenere i piedi per terra, perché stasera già penso al Catania e la squadra deve fare la stessa cosa”.