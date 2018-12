Matera, Imbimbo: "Due punti buttati. Ci si adegui alla mia mentalità"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Non va giù ad Edoardo Imbimbo, tecnico del Matera, il pari rimediato al Torre contro la Paganese dopo che la sua squadra si era portata sul 2-0. Diversi i capi d'accusa mossi ai suoi ragazzi, autori di un buon primo tempo ma troppo superficiali dopo l'intervallo.

L'AMARO NELLA CODA - "Non riesco a trovare un aggettivo che descriva il mio sconcerto. Sì, sono sconcertato. Tutto questo non rientra nel mio modo di fare calcio. Si vede che, evidentemente, alcuni erano frastornati. Forse sarebbero servite più di cinque sostituzioni. C'è grande amarezza, forse la mia squadra non è pronta per un vero salto di qualità e mentalità. Eppure domenica scorsa avevamo fatto una prestazione eccellente. Oggi, con tutto il rispetto per la Paganese, con un po' più di concentrazione e di carattere si sarebbero evitati i gol presi e ne avremmo fatti noi altri. Mi dispiace per i tifosi arrivati fin qui. Per me sono punti buttati al vento e sinceramente ne ho le scatole piene".

PROBLEMATICHE SOCIETARIE - "A queste cose penserà il presidente Lamberti. Io devo solo badare a fare i punti per salvarmi. Tante voci mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro. E vorrei che la squadra facesse la stessa cosa. Chi non ha queste motivazioni, e non interpreta come il sottoscritto l'aspetto professionale, non potrà mai lavorare con me. Con le spalle larghe, le difficoltà si superano. Farò di tutto per rispetto della società, di una piazza straordinaria, sottolineo straordinaria, e per me stesso e la mia professione. Potranno togliermi 50 punti, ma sul campo farò quelli che servirebbero per ottenere la salvezza. Di questo sono certo. Questo è un campionato mediocre e credo che, lavorando durante la settimana e mantenendo fame e cattiveria, chiunque potrà salvarsi. Come chiunque è in grado di vincere questo girone".

PALLE INATTIVE FATALI - "Qualcuno non marca. Questo è il punto. Non è la prima volta che accade. Alla ripresa degli allenamenti, evidentemente dovremo lavorare due ore sulle palle inattive".

SULLA PAGANESE - "Da avellinese, ho un occhio particolare per tutte le squadre campane. Quindi mi auguro che la Paganese possa confermare quanto di buono fatto negli ultimi anni. Sulla carta, la squadra c'è. Hanno anche giocatori importanti fuori. La squadra ha dimostrato una reazione, quindi servirebbe recuperare una tranquillità che magari oggi manca, e poi unire le forze".