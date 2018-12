© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Eduardo Imbimbo, allenatore del Matera, ha commentato la difficilissima situazione dei lucani, tra la pesante sconfitta con la Juve Stabia e i problemi economici del club: “La testa purtroppo era altrove, la situazione è drammatica, i miei uomini hanno dato il massimo ogni giorno e hanno sopportano cose ingiuste fin dal ritiro. Le offese dei nostri tifosi sono ingiuste, i miei uomini hanno sopportato tante ingiustizie e non se lo meritano affatto, sono orgoglioso di allenare uomini così. Spero che la nuova proprietà con il presidente Lamberti possa cambiare la situazione. Credo che la Juve Stabia sia un’ottima squadra ben allenata, con una tifoseria fantastica che merita altri palcoscenici. Ritengo che la Juve Stabia sia la squadra meglio attrezzata per la promozione in serie B e, nel giro di due o tre mesi, staccherà di molto le altre”, riporta Vivicentro.it.