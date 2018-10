Matera, Imbimbo: "Mai perse quattro gare di fila"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Eduardo Imbimbo, allenatore del Matera, ha parlato della sconfitta casalinga arrivata contro la Virtus Francavilla (1-2). Ed è chiara la delusione nelle parole del mister. “Non abbiamo fatto bene, la squadra era impaurita e ho visto cose che non mi sono piaciute - ha detto il tecnico nella conferenza stampa post-gara, nelle parole raccolte da Tuttocalciopuglia.com -. Nella mia carriera non ho mai perso quattro partite di fila, ho la coscienza a posto. Cambio societario? E' facile accusare me e i calciatori senza sapere, qui non abbiamo svarioni milioni di euro come lo scorso anno o con budget da Serie B. Nel calcio non vince chi spende di più: ci sono competenze e conoscenze. Io lavoro, il resto non m'interessa".