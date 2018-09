Matera, Imbimbo: "Noi non al top e di fronte avevamo una squadra di B"

© foto di Massimo Arminante/TuttoNocerina.com

Il tecnico del Matera Eduardo Imbimbo ha commentato la sconfitta per 2-0 in amichevole contro il Cosenza: "Abbiamo fatto bene su alcuni aspetti, mentre meno bene su altri. Non eravamo al top e di fronte c’era una squadra di Serie B - riporta TuttoMatera.com - la cui differenza si sente. Abbiamo retto bene per venti minuti. Dopodichè sono venute fuori alcune lacune tattiche e di lettura. Poco cattivi sotto porta? Da questo punto di vista voglio più cattiveria e più determinazione nella giocata. Questo ti premia e soprattutto, ti fa arrivare al gol con più facilità. Su questo dobbiamo continuare a lavorare. Sono convinto, che la squadra, affrontando un team di categoria superiore ha ben capito cosa serve per affrontare un campionato difficile e alla massima concentrazione. La condizione? Da una parte non vediamo l’ora di scendere in campo. Invece, dall’altra abbiamo bisogno di più tempo per poter smaltire i carichi di lavoro. La medicina giusta, per ottimizzare al massimo il lavoro, sarebbe lo slittamento ulteriore di altri giorni del campionato".