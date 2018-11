Matera, Imbimbo: "Preoccupato dai pochi punti conquistati"

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Sesto ko stagionale sabato contro il Trapani per il Matera. In sala stampa, come raccolto dai colleghi di TuttoMatera.com - mister Eduardo Imbimbo ha spiegato quali sono le sue maggiori preoccupazioni, pur nella consapevolezza che il cambio societario darà la spinta in più: "I ragazzi stanno facendo il massimo ma ad avversari di categoria superiore non appena concedi qualcosa ti fanno subito male. La società? Porterà benefici. Ci darà forza per una rincorsa impegnativa. Non sono preoccupato del valore degli avversari ma per i pochi punti conquistati. L’attacco? Non ci nascondiamo: abbiamo fatti pochi gol. Dobbiamo migliorare da questo punto di vista e cercare di sfruttare al meglio tutta la mole di gioco della squadra".