Matera, Lamberti: "Per salvarci serve una stagione da playoff"

Rosario Lamberti, presidente del Matera, come riportato da Tuttomatera.com ha fatto il punto in casa biancazzurra: "Abbiamo compiuto l’impresa di recuperare il gap, azzerando la penalizzazione in sole due partite. Speriamo che contro il Siracusa si possa riprendere quel cammino che deve portarci necessariamente alla conquista della salvezza. Puntiamo in alto per poter raggiungere l’obiettivo minimo che è mantenere la categoria. Per questo, dobbiamo fare un campionato da play off per raggiungere la salvezza. Speriamo che la squadra che ora è finalmente serena possa raggiungere questo obiettivo".

Sul rendimento della squadra: "Finora, devo dire che a deludere maggiormente è stato qualche over. Infatti, qualche giocatore più esperto è venuto meno. Al contrario degli under. Devo dire che mi stanno impressionando in positivo e che di partita in partita stanno facendo sempre meglio. Il mercato? Credo che dovremmo aspettare gennaio visto che qualche giocatore al quale abbiamo richiesto la rescissione non ha risposto in maniera positiva".