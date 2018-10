Matera, Lamberti: "Prevista penalizzazione di dieci punti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Al momento non c’è nessuna intenzione di acquistare nuovi giocatori. Quantomeno nell’immediato. Sappiamo che la squadra dovrà essere rinforzata per raggiungere la salvezza e lo faremo a gennaio. Poi, se in questi mesi troveremo qualche occasione giusta, non ce la faremo scappare". È il punto della situazione di Rosario Lamberti, socio di maggioranza del Matera, che nel pomeriggio di oggi si è presentato in conferenza stampa, come raccolto dai colleghi di TuttoMatera.com.

"Ho letto dell’imminente arrivo del portiere Furlan. Pertanto, ho preso il telefono e chiamato il ds Volume che mi ha subito smentito il tutto. Non abbiamo intenzione di acquistare un altro portiere. Farroni è bravo, e lo ha dimostrato in questo inizio di stagione. Poi, abbiamo altri due ottimi portieri, tra cui uno arrivato dal Milan. Dunque, acquistare un altro estremo difensore over, avrebbe destabilizzato il gruppo. Le occasioni non ce le facciamo scappare. Personalmente, se devo parlare con un giocatore, lo faccio per portarlo a Matera e non per trattare: questo compito, infatti, spetta al nostro direttore sportivo".

Non mancano comunque le situazioni critiche in casa biancazzurra: "I problemi non sono tutti risolti. Avremo una penalizzazione che dovrebbe essere addirittura di dieci punti per le vecchie pendenze. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere una salvezza, non stentata ma tranquilla. Per questo, valuteremo tutte le soluzioni che ci permettano di raggiungere questo traguardo. La fideiussione? Se il comunicato non veniva accolto potevamo impugnarlo per un altro motivo. La situazione si è risolta nel migliore dei modi. Nonostante ciò, stiamo provvedendo a sostituire la fideiussione che a breve presenteremo".