© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Rosario Lamberti, presidente del Matera, nella consueta conferenza stampa di metà settimana, si è soffermato anche sui rinforzi di mercato per cercare di raggiungere la salvezza: "Mi affido alle indicazioni che mi saranno date dal ds Genovese e dal tecnico Imbimbo. Già qualcosa in tal senso mi è arrivata. Servirà - le sue parole raccolte dai colleghi di TuttoMatera.com - un difensore centrale, due esterni e un attaccante. Poi, vedremo cosa fare. Gli under in prova? Si tratta di ragazzi di prospettiva: un centrocampista e un esterno. Uno del 1999 e l’altro del 2000. Li stiamo valutando in questi giorni".