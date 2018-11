Matera, Lamberti sul mercato: "Speriamo di chiudere per Wilmots"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Speriamo di farlo nostro e di portarlo a Matera. Nonostante sia un 1999 è una pedina davvero importante". Rosario Lamberti, presidente del Matera, parla così del giovane belga Marten Wilmots, che potrebbe approdare a breve in biancazzurro. Il patron, come riportato da tuttomatera.com, ha parlato anche del nuovo direttore sportivo in arrivo: "La società non è ferma. Infatti, abbiamo individuato anche quello che sarà il nuovo direttore sportivo, manca solo l’ufficialità. Abbiamo intenso, però, per questa settimana non fare modifiche né all’interno della squadra, né all’interno della società. Di questo, ne parleremo settimana prossima".