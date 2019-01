Matera, Lamberti: "Terza fideiussione sottoscritta. È al vaglio Lega Pro"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Nelle ultime ore, in Lega Pro è stata presentata una bozza della polizza assicurativa. La stessa è al vaglio dei commissari. Ad ore, credo che ci sarà data una risposta in merito. Di fidejussione ne abbiamo presentate tre, per arrivare a sottoscriverla con Cattolica Assicurazioni". Così Rosario Lamberti, presidente del Matera, nelle parole raccolte da TuttoMatera si è espresso questo pomeriggio nella conferenza stampa convocata per fare il punto della situazione in casa lucana.