Botta e risposta in mattinata fra il presidente del Matera Rosario Lamberti e quello della Lega Pro Francesco Ghirelli in merito alla situazione in casa lucana. “ll Presidente Lamberti prende atto della segnalazione alla Procura Federale da parte del Presidente della Lega Pro in merito alle dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore. Lamberti resta in attesa di avere finalmente la possibilità di essere ascoltato dagli organi federali. - si legge in una nota sui canali ufficiali del club - Inoltre il Presidente del Matera Calcio, visto il perdurare dello sciopero dei calciatori tesserati ed impossibilitato ad effettuare conseguentemente operazioni di mercato, in prossimità della gara di campionato in programma mercoledì 23 gennaio 2019 allo stadio Massimino di Catania contro il Calcio Catania, chiede al Presidente della Lega Pro Ghirelli di voler destinare ad altra data l'incontro al fine di non doversi vedere schierare in campo, per l'ennesima volta, un cospicuo numero di calciatori tesserati del settore giovanile".

"In primo luogo presenti la fideiussione per l'iscrizione del club che ancora non ci è pervenuta. - ha riposto a TuttoC.com Ghirelli - In secondo luogo il rinvio della partita di Catania non sussiste, tanto più che a noi non è arrivata alcuna richiesta ufficiale".