© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Attraverso i propri canali social ufficiali, il Matera ha tenuto a precisare quanto segue circa la situazione legata alla nuova fidejussione a garanzia del campionato:

"La società Matera Calcio, nella persona del Presidente Rosario Lamberti, come dichiarato nella conferenza stampa del 17/01/2019, precisa di aver incaricato la compagnia assicurativa Cattolica Assicurazioni di presentare la bozza di fideiussione che sarà esaminata dalla Lega Pro.

Nel momento in cui la bozza sarà riconosciuta idonea, si potrà presentare la fideiussione che eviterà eventuali sanzioni pecuniarie e punti di penalizzazione al club bianco azzurro.

La società resta in attesa di ulteriori sviluppi".