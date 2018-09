Matera, nuovi ingressi nel club? Non prima di dicembre

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Non solo campo, in casa Matera - soprattutto con il rinvio del match odierno contro il Catania - tengono ancora banco le questioni legate alla società e all'apertura a nuovi eventuali soci. Come riferisce Il Quotidiano del Sud, durante la gara con il Rieti non è passata inosservata la presenza in tribuna di Gianluca Paparesta e Nicola Benedetto, che avrebbero anche avuto un incontro con il presidente lucano Nico Andrisani: una volta chiarite le notizie circa il club, pre che le parti si siano aggiornate, determinando un nuovo appuntamento per fine novembre o inizio dicembre.

Tempistica però troppo lunga, visto che il Matera avrebbe bisogno di liquidità in un periodo molto più breve, soprattutto perché c'è anche da sostituire la fidejussione stipulata con Finworld.