© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Prossima la trasferta di Rieti per il Matera, ma sono ancora tante le incognite attorno alla squadra lucana, che mercoledì, nel boxing day, ha schierato in campo la formazione Berretti, a seguito dello sciopero della prima squadra biancazzurra. Stando a quanto riferisce Il Quotidiano del Sud, però, la truppa di Imbimbo ha ripreso oggi la preparazione, e nelle prossime ore scioglierà le riserve in merito al da farsi domenicale: a ogni modo, patron Lamberti ha messo in pre allarme i giovani licani, che, nel caso, scenderanno nuovamente in campo. Poi la sosta. E il mercato...