Matera, Plasmati: "Stavo per perdere la pazienza. Via dall'ultimo posto"

© foto di Federico De Luca

Gianvito Plasmati, nuovo giocatore del Matera, si è così presentato in conferenza stampa, come riporta TuttoMatera.com: "Ero pronto per scendere in campo da un mese e mezzo. Aspettavo e stavo per perdere la pazienza. Solamente grazie al presidente Lamberti posso finalmente giocare. Non vedo l’ora di ricominciare perché il Matera deve abbandonare l’ultimo posto. Speravo che questo approdo avvenisse prima o poi per giocare nella squadra della mia città. Qui sono a casa, conosco tutti. Ripoli e Andrisani, il 4 agosto mi proposero un progetto diverso, con l’intento di avere un materano in squadra. Ha cominciato ad allenarmi, conoscendo l’allenatore con il quale è subito nato il feeling. E oggi, grazie al presidente Lamberti posso finalmente scendere in campo. È un ringraziamento sentito, anche se dovrò farlo in campo e non certamente con le parole".