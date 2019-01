Matera sanzionato dal G. Sportivo: ko per 3-0, altro punto penalizzazione

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Piove sul bagnato in casa Matera. E' difficile la situazione societaria e l'apice si è raggiunto a Catania, dove ieri la squadra ospite non si è presentata per il match di Serie C. E' adesso ufficiale il 3-0 a tavolino in favore degli etnei, con il Giudice Sportivo che ha comminato un punto di penalizzazione al Matera per la condotta tenuta. La squadra del presidente Lamberti sta già scontando un -5 in classifica che l'ha relegata al penultimo posto del Girone C di Serie C.