Matera, Sapio: "Chiesta deroga per finire il campionato con i giovani"

© foto di Giuseppe Scialla

Piergiuseppe Sapio, responsabile del settore giovanile del Matera, ha una richiesta ben precisa da fare alla Federazione. "Come settore giovanile per un po' abbiamo sostituito la prima squadra che è stata radiata, ora per rispetto delle regole abbiamo chiesto alla federazione una deroga che permetta ai ragazzi di terminare il campionato - ha detto il dirigente a Gianlucadimarzio.com -. Abbiamo sostenuto le spese del settore giovanile per 60mila euro, e abbiamo fatto un piano per arrivare a fine stagione - prosegue -. La deroga è stata chiesta a Gravina e Ghirelli, che spero accolgano il nostro ricorso. E' difficile vedere questi ragazzi allenarsi con le facce tristi: abbiamo chiesto la deroga per loro, che non si meritano tutto questo. Non si meritano di rimanere in mezzo ad una strada da un momento all'altro. Dodici di loro vivono fuori casa, mangiano qui, studiano qui. sarebbe difficile per loro che sono la faccia pulita di questo post. Questi ragazzi hanno paura che tutto possa finire da un momento all'altro, anche se son consapevoli che a fine stagione saranno tutti svincolati: 6 o 7 di loro sono seguiti da squadre di A e B. per questo spero che la federazioni accetti la nostra richiesta, anche perché è stata fatta nel rispetto delle regole e con le giuste garanzie”.