Matera, Sepe: "Penalizzazione azzerata, ripartiamo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il pari senza reti nel derby contro il Potenza ha permesso al Matera di cancellare il segno meno in classifica: "Quella contro il Potenza era una partita sentita, come tutti i derby. In settimana l’abbiamo preparata bene e siamo riusciti a portare a casa un ottimo punto. In questo modo ripartiamo visto che abbiamo azzerato la penalizzazione". Sono le parole di Antonio Sepe, terzino sinistro biancazzurro, che sabato sera ha sfornato un’ottima prestazione, intervenuto nella trasmissione Bar Sport, in onda su MateraSocial.live, come riportato dai colleghi di TuttoMatera.com. Il giocatore è stato abile a contrastare il diretto avversario, Nicola Strambelli: "Da parte di Strambelli ho notato tanta voglia di fare e soprattutto di strafare. In ogni caso, si tratta di un giocatore che già conoscevo, visto che negli ultimi anni l’ho affrontato diverse volte da avversario. Era nervoso, anche tanto. Questo lo si vedeva in alcuni comportamenti in campo. Noi, però, non ce le siamo risparmiate come si suol dire". Un ultimo pensiero è per i tifosi: "Sono venuti in 400 a Potenza. Quando un giocatore vede una cornice del genere si carica ancora di più. Io, a nome di tutta la squadra, li ringrazio. Però, c’è da dire che il supporto e il sostegno non ce lo hanno mai fatto mancare, anche quando i risultati non venivano".