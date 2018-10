Matera, si accende il mercato: cinque nomi sul taccuino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È un Matera letteralmente scatenato in sede di calciomercato. La nuova proprietà, infatti, vuole rinforzare con decisione la rosa a disposizione di mister Eduardo Imbimbo. I biancazzurri sono pronti a rinforzare anche altri reparti, così come riportato da Il Quotidiano del Sud, e per la retroguardia piacciono il centrale difensivo Jan Polak e il terzino destro Angelo. In mediana, invece, c'è l'idea Francesco Urso mentre in avanti si stanno sondando i nomi di Armando Vajushi e Tony Letizia. Tanti calciatori importanti, ma attualmente svincolati che potrebbero presto finire nelle fila del Matera per rinforzarlo in vista del continuo della stagione.