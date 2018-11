Matera, si pensa ai rinforzi: sul taccuino Letizia e Paghera

Higuain, domani ulteriori accertamenti: fiducia per Milan-Juventus

Fiorentina, la dirigenza pensa a rinforzare l'attacco per gennaio

Inzaghi: "Bologna in linea con le aspettative. Chievo, sfida complicata"

Inter, Spalletti: "Il 100% basta per battere il Barcellona"

Cancelo: "Tutti vogliono essere come CR7, anche Chiellini e i senatori"

Prima gli auguri, poi l'esonero: compleanno amaro per Andreazzoli

Inter, Borja Valero: "Studieremo l'andata per non ripetere errori"

Marolda: "PSG non sottovaluta Napoli. Applausi per Cavani"

Cecconi: "Dispiace per Andreazzoli. Iachini? Ok"

Buffon e Ancelotti: "Mi chiamò alla Juve. Poi vinse in finale contro di noi"

Valverde: "Nainggolan fondamentale per l'Inter. Sapevamo del suo ritorno"

Rosario Lamberti , presidente del Matera, è pronto a tornare sul mercato per rinforzare una squadra che ha palesato molti limiti e che - al netto della pesante penalizzazione - si trova all'ultimo posto nel Girone C. Secondo quanto riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport sul taccuino della dirigenza biancazzurra ci sarebbero l'attaccante Antonio Letizia (classe 1987), svincolato dal Foggia e già al Matera tra il 2013 e il 2016, e il centrocampista Fabrizio Paghera (classe 1991), svincolato dall'Avellino.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy