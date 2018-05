Matera, Strambelli in uscita. Ci pensano Lucchese e Catanzaro

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

A gennaio era stato uno dei nomi più caldi del mercato e così sarà anche alla riapertura del mercato estivo. Nicola Strambelli, centrocampista offensivo del Matera, è infatti già nel mirino di due club che stanno iniziando a programmare la prossima stagione. Come rivela TuttoC.com il classe '88 piace molto alla Lucchese che da tempo è in pressing sul calciatore, ma dovrà fare attenzione alla concorrenza del Catanzaro che si sta muovendo sul calciatore in uscita dal club lucano.