Matera, Volume: "Imbimbo resta fino a quando ci sarò io"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo aver parlato a lungo dei gravi problemi vissuti in queste settimane, il direttore sportivo del Matera Luigi Volume si è concentrato anche sul passaggio societario avvenuto nelle scorse ore: "La nuova proprietà sta lavorando per mettere in ordine i conti, e soprattutto per rinforzare la squadra. Lamberti? Ne ho sentite tante su di lui, ma la gente parla anche se non sa. Noi vogliamo che questa squadra si salvi, e faremo di tutto per riuscirci. Squadra? Devono sputare il sangue. Questa squadra, è la stessa, della vittoria contro il Rieti eh. Forse ho sbagliato qualcosa, anche perché ho dovuto costruirla in fretta e furia con un budget sicuramente limitato. Serve qualche over che porti qualità. Mister Imbimbo? Resta qui, almeno fino a quando ci sarò io".