Matera, Volume: "Stipendio ridotto per poter pagare i calciatori"

"Dopo un periodo di silenzio è giusto che io torni a parlare e soprattutto a spiegare alcune cose. Non l’ho mai detto a nessuno e finora nessuno ha saputo che prima della partita contro il Rieti mi sono ridotto il mio stipendio". Così Luigi Volume, direttore sportivo del Matera. Come riportato ancora da tuttomatera.com, Volume ha poi dichiarato: "L’ho fatto per non superare il budget imposto dalla Lega Pro, e quindi andare incontro ad altre spese, visto che quando si sfora serve pagare un surplus per la fidejussione. L’ho fatto per far sì che si potessero schierare in campo tutti i giocatori. In cambio c’è stata la stretta di mano del presidente Andrisani che vale più di mille altre cose. Non ho nemmeno battuto ciglio nel rinunciare allo stipendio di agosto. In questa fase delicata della società è giusto mettere in primo piano i ragazzi, perché il sedici di ottobre devono ricevere il loro stipendio. Parlo di queste azioni compiute da me non per farmi pubblicità ma per sensibilizzare una Città intera a dare una mano a questa società e a questo presidente. E soprattutto, chiedo a tutti di stringersi intorno a questi ragazzi. Il miracolo si può fare, e si farà solo se tutti quanti remiamo dalla stessa parte".