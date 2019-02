© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matheus Paquetá era presente domenica a San Siro per Milan-Cagliari. Il 23enne centrocampista del Monza, fratello del calciatore rossonero, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Siamo felici e orgogliosi per quello che sta facendo mio fratello. Fin dalla sua infanzia, e io ne sono stato testimone, il suo sogno era quello di giocare a San Siro con il Milan e segnare in questo stadio. Ha realizzato il suo desiderio e insieme quello di tutti noi che lo amiamo: siamo una famiglia unitissima. Monza? Qui sto vivendo una bella esperienza, anche per me è il contesto giusto per farmi vedere. Devo migliorare moltissimo e qui posso farlo. Lucas aiuterà il Milan a raggiungere grandi obiettivi, io spero di fare lo stesso con questa società", ha detto.