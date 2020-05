Matteassi: "Sarebbe un sogno andare al Modena, è una piazza ambiziosa"

vedi letture

Luca Matteassi, ex ds del Piacenza, strizza l'occhio al Modena. Ecco le sue parole ai microfoni de La Gazzetta di Modena: "Sarebbe un sogno, mi piacerebbe davvero venire in una piazza così ambiziosa e prestigiosa. Sarebbe un onore e un orgoglio, per me, lavorare in una piazza così importante calcisticamente e per una società importante che vuole fare grandi cose".