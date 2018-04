Maurizi: "Contro il Lecce mi aspetto Reggina molto aggressiva"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Agenore Maurizi, allenatore della Reggina, ha parlato in vista del match di domani contro il Lecce: "Mi aspetto una Reggina molto aggressiva, che rispetti quella che è la nostra tattica di principio, entrando in campo consapevoli che tutte le partite si giocano sul campo. Il Lecce? Non ho mai allenato squadre così forti, perciò non ho idea di che reazione si possa avere quando in tre partite perdi tutte le tue certezze. Io però penso alla Reggina e, ripeto, mi aspetto che i miei ragazzi giochino una partita molto aggressiva. Dobbiamo fare una gara molto attenta", le parole del tecnico.